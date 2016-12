Bimbo nasce senza occhi e mascella Operazione di 18 ore gli dona un viso

Come riportano i media australiani, l'operazione di chirurgia ricostruttiva è avvenuta al Royal Children's Hospital di Melbourne, grazie al lavoro del chirurgo di Tony Holmes. La vicenda del piccolo era giunta fino in Australia, appunto, tramite social network ed era stata notata da Fatima Bakara, donna marocchina residente nel Paese oceanico. Fatima, messo in contatto la famiglia Yahya con l'ospedale, si è anche recata in Marocco per parlare con la famiglia.



Da lì la decisione di recarsi a Melbourne per il disperato tentativo, dopo uno studio del caso di circa dieci mesi da parte del team ospedaliero. L'intervento sul cranio sarebbe dovuto durare otto ore, ma la gravità del caso ne ha richieste dieci in più. Il bambino infatti in sala ha perso quasi la metà del sangue presente nel suo corpo, ma alla fine i medici sono riusciti nel loro scopo: dare finalmente un volto al giovane paziente.



"Ora è felice. I rischi dell'operazione erano elevati, ma ne è valsa la pena", ha spiegato Tony Holmes. Nel frattempo per Yahya c'è stata un'altra sospresa, ovvero l'arrivo in famiglia di una sorellina completamente sana.