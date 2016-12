Bimbi in posa accanto ai leoni uccisi: il web si indigna per le foto su twitter

Ha portato i suoi due figli di sette e nove anni in Africa, gli ha messo il fucile in mano e, al termine della caccia, ha twittato soddisfatto le loro foto accanto ad un leone morto. Sono bastati questi due scatti per scatenare l'indignazione del popolo del web e degli animalisti contro Allen Tarpley, l'uomo che ha deciso di far vivere ai suoi figli l'esperienza di un safari africano per uccidere un felino.