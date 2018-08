2 agosto 2018 23:40 Bimba italiana uccisa da una medusa nelle Filippine La piccola era in gita nellʼisola di Sabitang Laya con la mamma. Stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare quando è stata punta. Allʼarrivo in ospedale era già morta per una grave reazione allergica

Una cubomedusa (fonte Wikipedia) Una bambina romana di 7 anni è morta mentre era in vacanza nelle Filippine, dopo essere venuta a contatto con una medusa. La piccola, Gaia Trimarchi, era in gita nell'isola di Sabitang Laya con la mamma, di origini filippine. Stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare quando è stata punta. Ci sono voluti 40 minuti per raggiungere l'ospedale, nell'isola più grande dell'arcipelago. Ma all'arrivo era già morta per una grave reazione allergica.

La madre della piccola ha raccontato che Gaia il 26 luglio era in acqua nei pressi dell'isola Sabitang Laya, quando ha lanciato un urlo di dolore. La donna, che era in vacanza con il fratello, la cognata, il nipote e l'allenatore di nuoto della bambina, ha detto di aver visto la gamba della bambina diventare rapidamente di colore viola. Una reazione allergica provocata probabilmente dal contatto con una cubomedusa.



Il lungo trasporto in ospedale - Stando a quanto riferito, non c'erano kit di primo soccorso sulla barca che stava portando in tour la famiglia, e il trasporto in ospedale ha richiesto 30 minuti di navigazione e altri 10 dalla spiaggia alla struttura. Un tempo troppo lungo: al suo arrivo al pronto soccorso Gaia è stata dichiarata morta a causa di una grave reazione allergica.



Fatale il contatto con una cubomedusa - "Non c'erano segnali di avvertimento. Le nostre guide non ce ne hanno parlato", ha detto la madre della bambina, denunciando che la tragedia sarebbe stata evitata se i turisti fossero stati avvisati del pericolo. Un altro bambino di 6 anni era morto nelle stesse acque una settimana prima.