Bimba irachena rapita dall'Isis, l'appello dei frati francescani per salvare Cristina

"Salviamo Cristina una bambina di tre anni sequestrata dalle milizie dell'Isis ad agosto 2014 mentre era tra le braccia della mamma. Gli occhi di questa bimba hanno già visto troppo #SaveCristina. Questo appello tocchi il cuore indurito dei terroristi": è il messaggio dei frati francescani di Assisi per la piccola di 3 anni, rapita dagli jihadisti. I frati, per diffondere la notizia, hanno anche lanciato l'hashtag affinché venga liberata e possa tornare dalla sua famiglia.

Nell'ultimo viaggio fatto a Erbil, ad appena 70 km da Mosul in Iraq, una delegazione dei francescani di Assisi ha incontrato, nel campo profughi "La Pace", i genitori della bimba che hanno raccontato una storia terribile fatta di violenza e soprusi. Costretti a salire su un autobus con una scusa e sotto la minaccia di morte, li hanno obbligati a partire senza la più piccola dei loro figli. Disperati hanno chiesto aiuto ai frati per liberare Cristina.



Ogni anno i francescani organizzano una maratona di solidarietà ad Assisi: "Con il cuore, nel nome di Francesco", per aiutare le popolazioni più disagiate. Dal 7 al 26 giugno sarà possibile sostenere i profughi cristiani in Iraq, le missioni francescane in India e le mense francescane in Italia tramite SMS e chiamate da rete fissa al 45505.