Bimba inglese trova un'antica spada: ritorna il mito di Excalibur

Matilda Jones, questo il nome della bimba di 7 anni, ha ritrovato la spada mentre nuotava in compagnia del padre. Dopo aver notato un oggetto che luccicava sul fondo, la piccola si è tuffata per prenderlo. Conoscendo il mito dell'arma di re Artù, è stata avvertita la stampa e a molti appassionati piace pensare (e illudersi) che potrebbe trattarsi proprio della mitica Excalibur.



La bimba si è fatta immortalare nelle foto come una vera guerriera con l'antica spada. Secondo la leggenda, inoltre, il proprietario di Excalibur diventerebbe di diritto re o regina di Inghilterra. Matilde pronta quindi a scalzare i Windsor dal trono? Il padre Paul non ci pensa nemmeno: "Non credo si tratti di Excalibur, non sarà così antica. Per me non ha più di 30 anni e probabilmente è un oggetto che è stato usato nelle scene di qualche film".