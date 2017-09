Bimba di 5 anni scrive alla Regina e lei risponde: avrà un cigno tutto suo

Innamorata dei cigni che tutti i giorni, durante la passeggiata, vede nel laghetto locale The Heath, la piccola un giorno ha chiesto alla mamma di prenderne uno da portare a casa: “Solo per il weekend”, prega Lyndsay, ma la risposta è categorica perché, tutti lo sanno, “i cigni del Regno Unito sono di proprietà della Regina Elisabetta”. Non dandosi per vinta, la bambina trova una soluzione: scrivere alla Sovrana e chiedere direttamente a lei il permesso di portare a casa il cigno durante il fine settimana.



Sfidando l’ironia di chi non si sarebbe mai aspettato una risposta, Lyndsay scrive, imbusta e spedisce il suo messaggio alla Regina. Che, incredibilmente, le dà il suo benestare. Ma non è tutto perché, oltre al sì ufficiale e a un invito per la cerimonia del Swan Upping (annuale censimento dei cigni del Tamigi), Elisabetta si sbottona su una particolare precisazione: la credenza secondo la quale la Regina sia proprietaria di tutti i cigni del Regno è dovuta a una cattiva interpretazione di una norma formalizzata da Edoardo IV nel XV secolo. In realtà la Sovrana si avvale del suo diritto solo sui cigni di alcune zone del Tamigi.