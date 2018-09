Bill Cosby condannato per violenza, la sentenza: da 3 a 10 anni di carcere

Bill Cosby dovrà scontare da tre a dieci anni di carcere. E' questa la sentenza decisa dal giudice Steven O'Neill ai danni dell'attore 81enne condannato ad aprile per violenza sessuale, per un'aggressione avvenuta nel 2004. La pena è stata letta in tribunale a Norristown in Pennsylvania. Cosby è stato definito un "violento predatore sessuale" nell'ambito del processo. L'accusa aveva chiesto dai cinque ai dieci anni di detenzione.