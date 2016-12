Big Ben,servono 55 mln per salvarlo

Dopo 156 anni di gloriosa storia il Big Ben inizia a sentire il trascorrere del tempo. La torre dell'orologio, punto di riferimento per gli abitanti di Londra, ha bisogno infatti di quello che viene definito dal "Sunday Times" come un drastico restauro, per evitare che un giorno non molto lontano si verifichino cedimenti strutturali irreparabili. Il valore dei lavori, che potrebbero durare circa 3 anni, ammonterebbe a 55 milioni di euro.