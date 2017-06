Betlemme, Abu Mazen: "La visita di Trump dà speranze per una pace giusta"

Betlemme, lʼincontro fra Donald Trump e Abu Mazen 1 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 2 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 3 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 4 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 5 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 6 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 7 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 8 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen 9 di 9 Afp Afp Betlemme, l'incontro fra Donald Trump e Abu Mazen leggi dopo slideshow ingrandisci

"Il problema è l'occupazione, non la religione" - "Quello con Israele non è un conflitto fra religioni", ha proseguito Abu Mazen. "Noi siamo aperti al dialogo con i vicini israeliani per una pace genuina. Il nostro problema sono l' occupazione, le colonie e il rifiuto di Israele di riconoscere lo Stato di Palestina così come noi abbiamo invece riconosciuto il loro. Il problema non è fra noi e l'ebraismo, è fra noi e l'occupazione".



Trump: "Usa pronti a tutto per garantire la pace" - "La pace è una scelta che dobbiamo fare ogni giorno e gli Stati Uniti vogliono contribuire a rendere questo sogno possibile", ha affermato Trump. "La pace - ha poi aggiunto l'inquilino della Casa Bianca - non può mai radicarsi in un ambiente in cui la violenza è tollerata, finanziata e ricompensata".