Berna, imbratta con la vernice spray muro della Banca Nazionale Svizzera: fermata attivista 86enne

Un'attivista di ferro è Louise Schneider, 86 anni: non ci sta a passare le sue giornate da nonnina pensionata, ma continua a gridare il suo No a guerra e povertà, come fa da una vita. L'ultima azione che l'ha vista protagonista e che le è costata un fermo, qualche ora in commissariato e poi il rilascio, è l'aver imbrattato con vernice spray rossa il muro della Banca Nazionale Svizzera a Berna. "I soldi per le armi uccidono" ha scritto, riportando lo slogan del GSoA, Gruppo per una Svizzera senza esercito, associazione pacifista alla quale appartiene e che promuove una campagna contro le aziende che vendono armi.