Berlino, un italiano è rimasto ferito: non sarebbe grave

Un cittadino italiano è rimasto ferito nell'attentato di Berlino, secondo quanto comunicano fonti investigative. L'uomo non sarebbe in condizioni gravi e verrà presto sentito dagli inquirenti. Altre fonti dicono che un altro connazionale potrebbe essere rimasto coinvolto nell'attacco al mercatino di Natale. Sono in corso verifiche in tutti gli ospedali della città.