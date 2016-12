Berlino, trovato morto il bimbo rapito al centro migranti: arrestato il killer

Finale tragico per la scomparsa di Mohamed Januzi , il bimbo bosniaco di 4 anni rapito ai primi di ottobre davanti all'ufficio registrazione dei migranti "Lageso" di Berlino , in Germania. Il suo corpicino, come confermato dalla polizia, è stato ritrovato nel bagagliaio di un'automobile . Il proprietario della vettura, un 32enne, è stato arrestato e ha confessato, durante l'interrogatorio, di aver ucciso il piccolo Mohamed.

Il video fece il giro del mondo - Il video del rapimento del piccolo era stato diffuso dalla polizia tedesca nella speranza che qualcuno riconoscesse l'adulto inquadrato dalle telecamere. Era stata la mamma, guardando le immagini, a riconoscere il figlioletto.



Mohamed era arrivato a Berlino con i due genitori e altri due fratelli ed era scomparso il primo ottobre dal sovraffollato piazzale dove si trova l'edificio dell'agenzia regionale per la salute e gli affari sociali (Lageso), nel quartiere di Moabit. Lì la famiglia era in coda per registrarsi e avviare la pratica del diritto d'asilo. Un attimo di disattenzione e Mohamed è scomparso dal campo visivo della madre. Le ricerche sono andate avanti per 4 settimane, gestite da una speciale unità della polizia berlinese che ha ricevuto 350 segnalazioni dai cittadini.