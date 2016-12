Berlino, Schaeuble: "Ue pronta a evitare il caos in caso di Brexit"

L'Unione europea è pronta a evitare "sviluppi caotici" in caso di Brexit. Lo assicura il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, citato da Bloomberg. "Dobbiamo aspettare che i britannici decidano, quindi dovremo rispettare la loro scelta - ha detto Schaeuble - ma è anche chiaro che bisogna fare tutto il possibile per evitare sviluppi caotici. Siamo ben preparati per quello".