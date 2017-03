Berlino, rubata la moneta preziosa più grande del mondo

Tuttavia, visto il suo peso e la purezza del suo oro (999,99/1.000), vale poco più di 3,7 milioni di euro. E proprio in virtù della purezza del suo oro, ha reso noto il museo, la moneta - coniata in quantità limitata dalla Royal Canadian Mint nel 2007 - è entrata nel Guinness dei primati. La moneta era esposta in una teca blindata nel museo dal dicembre 2010.



La polizia di Berlino ha reso noto che i ladri sono entrati nel museo da una finestra sul retro usando una scala verso le 3.30 di lunedì, rompendo la protezione e portandola via.