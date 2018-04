Berlino, rilasciati i 6 sospetti terroristi arrestati domenica

Sono stati rilasciati in Germania i sei presunti terroristi islamisti arrestati domenica con l'accusa di preparare un attentato alla mezza maratona di Berlino. Lo ha reso noto la procura, annunciando che la convalida dell'arresto non c'è stata e i sei sono tornati a piede libero. Secondo l'agenzia Dpa, non ci sarebbe alcun stringente indizio di reato. Due degli arrestati erano ritenuti vicini al terrorista dei mercatini di Natale, Anis Amri.