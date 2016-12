Berlino, ragazza scaraventata giù dalle scale con un calcio alle spalle: fermato un uomo

L'aggressione, violenta e senza alcuna motivazione, era avvenuta nella stazione della metropolitana di Hermannstraße, nel quartiere di Neukölln di Berlino, in Germania. La telecamera di videosorveglianza aveva ripreso alcune persone che si avvicinavano a una 28enne mentre stava tranquillamente scendendo le scale. Ad un certo punto uno di loro l'aveva spinta giù dalle scale con un calcio facendola capitolare, ma per fortuna la ragazza si era rialzata senza gravi conseguenze.



L'episodio aveva suscitato l'indignazione dei cittadini e dei media tedeschi, che escludevano possibili precedenti tra la vittima e l'aggressore. Dal momento che nessuno si faceva avanti Michael Kuhr, bodyguard di star del calibro di Lady Gaga e Charlize Teron, ha offerto una ricompensa di 2 mila euro a chiunque avesse informazioni da poter fornire agli agenti.



Così, qualche giorno fa, qualcuno si è presentato in commissariato e ha fatto il nome di uno degli uomini che quella sera si trovavano insieme all'aggressore. Adesso l'uomo si trova in stato di fermo ma è ancora caccia al responsabile della violenza.