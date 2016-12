Berlino:possibili attentati neonazi

"Non escludiamo che estremisti di destra compiano attentati mirati contro centri per l'accoglienza abitati, per cui si possano verificare anche delle vittime". Lo ha detto il presidente dei servizi segreti interni tedeschi, Hans-Georg Maassen. "La situazione nelle ultime settimane è peggiorata sensibilmente", ha aggiunto, sottolineando che "il passo tra le minacce verbali" comparse sul web "e le reali azioni di violenza è breve".