Berlino: nuove norme per i migranti

Il governo tedesco ha varato un pacchetto di leggi che modificano in maniera restrittiva le norme sul diritto d'asilo ai rifugiati. Lo riportano i media tedeschi. Tra le misure previste, figurano regole più severe per le espulsioni, velocizzazione delle procedure di valutazione delle richieste, classificazione di Albania, Kosovo e Montenegro come Paesi di origine sicuri.