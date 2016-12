Berlino, Mohamed violentato e strangolato Killer ha ucciso un altro bambino di 6 anni

Elias era scomparso dall'abitazione dei suoi genitori a Potsdam, non lontano dalla capitale tedesca, a luglio.



Il 32enne, che avvicinava le sue vittime con i peluche e poi abusava di loro, è stato arrestato dopo la segnalazione alla polizia da parte di sua madre, che lo aveva riconosciuto nelle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso che gli investigatori avevano diffuso negli ultimi giorni.



L'uomo, come detto, ha confessato l'omicidio di Mohamed, scomparso a Berlino il primo ottobre mentre era in coda con la famiglia per registrarsi e avviare la pratica del diritto d'asilo. Secondo il medico legale, il piccolo è stato violentato e strangolato.



La polizia ha infine trovato anche il cadavere di Elias. Il bimbo, come l'assassino ha dichiarato agli agenti, era stato seppellito nel giardino di una casa a Luckenwalde, vicino a Potsdam. Gli inquirenti temono che il nome di Silvio S. possa essere legato ad altri casi di sparizioni di bambini.