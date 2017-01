Berlino, media: "Video mostra Amri in città dopo attentato" 1 di 2 Da video Da video Berlino, media: "Video mostra Amri in città dopo attentato" Anis Amri, il tunisino ricercato per la strage di Berlino, è stato filmato dalle autorità di sicurezza 8 ore dopo l'attentato. Il 23enne si trovava di fronte all'associazione-moschea "Fussilet 33", nel quartiere di Moabit della capitale tedesca. Lo rivela la tv pubblica Rbb sul suo sito, mostrando immagini di una telecamera di sicurezza. Il sito pubblica anche due altri fermo-immagine che mostrano Amri di fronte alla moschea il 14 e il 15 dicembre. 2 di 2 Da video Da video Berlino, media: "Video mostra Amri in città dopo attentato" Anis Amri, il tunisino ricercato per la strage di Berlino, è stato filmato dalle autorità di sicurezza 8 ore dopo l'attentato. Il 23enne si trovava di fronte all'associazione-moschea "Fussilet 33", nel quartiere di Moabit della capitale tedesca. Lo rivela la tv pubblica Rbb sul suo sito, mostrando immagini di una telecamera di sicurezza. Il sito pubblica anche due altri fermo-immagine che mostrano Amri di fronte alla moschea il 14 e il 15 dicembre. leggi dopo slideshow ingrandisci

Rapporto dell'intelligence: "Fussilet 33 luogo di incontro di estremisti islamici" - "La polizia berlinese non ha voluto commentare la notizia", scrive la Dpa che riporta l'indiscrezione di Rbb. Un recente rapporto del servizio segreto interno (Bfv) indicava l'associazione-moschea "Fussilet 33" come luogo d'incontro di estremisti islamici. "Durante le lezioni di islamismo che si tenevano lì sarebbero stati radicalizzati diversi musulmani, in maggioranza turchi e ceceni, per unirsi all'Isis nella guerra in Siria", ha concluso la Dpa.