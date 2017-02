Berlino, incendio in una sauna: tra le vittime anche un 49enne italiano

C'è anche un italiano, nato a Petritoli (Fermo), tra le persone morte a Berlino per lo scoppio e l'incendio di una sauna. Si tratta di Francesco Fabiani, un 49enne che da tempo viveva in Germania per lavoro. La tragedia si è consumata alla Steam works - The house of desire, una sauna nella cantina di un edificio del quartiere di Schoeneberg. Al momento dell'incidente erano presenti nei locali circa 30 persone. Tre uomini sono rimasti intrappolati.