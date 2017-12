Berlino, fumo da una stazione ferroviaria: persone evacuate

Una grande quantità di fumo sta fuoriuscendo dalla stazione ferroviaria dello Zoo di Berlino. Per questo motivo il traffico è stato bloccato e diverse persone sono state fatte evacuare dalla zona. Lo ha riferito la polizia federale tedesca su Twitter. La causa del fumo non è al momento ancora chiara. Sul posto, non lontano da dove nel 2016 è avvenuto l'attacco ai mercatini di Natale, si trovano agenti di polizia e vigili del fuoco.