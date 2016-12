Berlino frena su migranti siriani

La Germania applica di nuovo gli accordi di Dublino anche sui siriani, fermandoli alle frontiere. Berlino, in deroga alla normativa europea, aveva autorizzato la richiesta di asilo per i cittadini siriani anche nel caso in cui la Germania non fosse il Paese di ingresso nella Ue. Dal 21 ottobre, ha reso noto un portavoce del ministero dell'Interno tedesco, Berlino ha ripreso a seguire i criteri di Dublino "anche per i cittadini siriani".