Berlino, familiari della dispersa italiana in Germania per test Dna

La madre e il fratello di Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne italiana che risulta dispersa dopo l'attentato di Berlino, sono partiti per la capitale tedesca per essere sottoposti all'esame del Dna. Solo dopo la comparazione del profilo genetico le condizioni della donna potranno essere ufficializzate. Anche il padre che lavora alle poste italiane è in partenza per Berlino.