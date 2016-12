Berlino, ex paziente uccide medico in ospedale e si suicida. La polizia: "Non è terrorismo"

Un uomo ha ucciso a colpi di pistola il suo ex medico all'interno del policlinico universitario del quartiere di Steglitz a Berlino, in Germania. Poi ha tentato la fuga ma, raggiunto il secondo piano dell'ospedale, si è suicidato. Il medico, inizialmente sopravvissuto alle ferite, è morto poco dopo nel reparto di terapia intensiva del nosocomio stesso. La polizia esclude si sia trattato di terrorismo: "Non ci sono indizi in tal senso".