Berlino, esplode un'automobile: un morto La polizia: probabilmente è un omicidio

"Riteniamo che si possa trattare di un omicidio", ha detto Martin Steltner, della Procura di Berlino, al Tagesspiegel. L'auto è esplosa mentre stava attraversando il quartiere occidentale di Charlottenburg, in direzione del centro della Capitale.



La polizia ha confermato che la deflagrazione è stata causata da "esplosivo probabilmente presente sull'auto". Ha inoltre dato il cessato allarme agli abitanti della strada, all'altezza del Teatro dell'Opera, dove gli abitanti sono stati invitati a riaprire le finestre. In precedenza si era loro consigliato di rimanere chiusi in casa e di non affacciarsi ai balconi proprio per il timore che potessero verificarsi altre esplosioni.



Ipotesi criminalità organizzata - Secondo informazioni raccolte dalla Bild, che non cita le fonti, l'esplosione sarebbe stata un'azione della criminalità organizzata, mentre è esclusa la pista terroristica. La polizia riferisce che sul posto c'è personale della sezione omicidi e le piste restano tutte aperte. L'agenzia di stampa Dpa cita la circostanza secondo cui, nella zona dell'esplosione, testimoni oculari hanno riconosciuto tra gli investigatori il procuratore capo che indaga sulla scena dei rocker, le bande di motociclisti che si configurano sempre di più come pericolose e aggressive bande criminali. La Dpa precisa però che "un legame con i rocker non è per il momento chiaro".



Procura: "Vittima era un cittadino turco" - A rendere noto che la vittima dell'esplosione era un cittadino turco è stata la Procura di Berlino. L'uomo, come riferisce il Tagesspiegel, era noto da tempo alla polizia per reati legati a droga, gioco d'azzardo e spaccio di banconote false. L'ultimo reato risale al 2008.