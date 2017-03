Berlino: Erdogan andato troppo oltre, noi tolleranti ma non stupidi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è "spinto troppo oltre" accusando la cancelliera Angela Merkel di "pratiche naziste" per aver vietato i comizi pro referendum. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel. "Siamo tolleranti ma non siamo certo stupidi, e questo è il motivo per cui ho fatto sapere molto chiaramente al mio omologo turco che è stato oltrepassato il limite".