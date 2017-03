Berlino: "Dispute con Turchia rendono difficili aiuti economici"

Per il ministro tedesco delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, è difficile "continuare a lavorare con la Turchia su aiuti economici" sia a causa della disputa legata alla campagna elettorale dei ministri turchi in alcuni Paesi Ue sia per l'arresto del giornalista turco-tedesco in Turchia. "Non vogliamo un'escalation ma vogliamo solo che la Turchia torni alla ragione", ha detto Schaeuble all'emittente pubblica tedesca Zdf.