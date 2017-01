Berlino, Boldrini: "Fabrizia straordinaria cittadina d'Europa"

"Fabrizia Di Lorenzo va ad aggiungersi all'elenco già troppo lungo delle vittime della ferocia islamista. Nonostante lo strazio, spero che i suoi familiari possano avvertire la solidarietà del Paese e l'enorme affetto che in noi ha suscitato la storia di questa straordinaria cittadina d'Europa". Lo afferma la presidente della Camera, Laura Boldrini. "Il suo nome sarà una ragione in più per impedire che il terrorismo cambi le nostre vite".