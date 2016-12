Berlino, arrestato 27enne siriano: è sospettato di essere terrorista

La polizia criminale di Berlino ha arrestato la notte scorsa un sospetto terrorista di 27 anni, nel centrale quartiere di Schoeneberg. L'uomo, che sarebbe siriano, è sospettato di essere un membro di un'organizzazione terroristica straniera ed era in Germania dal 2015. Non è chiaro al momento se ci fossero piani di attentati e, nel caso, in quale stadio di avanzamento.