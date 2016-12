Berlino: Arabia non aiuti jihadisti

Il vicecancelliere Sigmar Gabriel 

Duro attacco del governo tedesco all'Arabia Saudita sul fronte della lotta al terrorismo. "Deve essere chiaro all'Arabia Saudita che il tempo di guardare lontano è finito - ha detto il vicecancelliere Sigmar Gabriel in un'intervista alla Bild. E ha aggiunto: "Le moschee wahabite sono finanziate in tutto il mondo dai sauditi ed in Germania molti islamisti che rappresentano una minaccia per la sicurezza vengono da quelle comunità".