Berlino approva l'intervento in Siria

Sui 598 deputati del Parlamento tedesco presenti, 445 hanno votato a favore di una missione dell'esercito tedesco in Siria per combattere l'ISIS , solo 146 i contrari e sette gli astenuti. Con questo provvedimento, la Germania si impegna ad inviare in Siria 1.200 militari , sei tornado di ricognizione, una nave da guerra e un aereo da rifornimento.

Nel frattempo, si inaspriscono le misure adottate in Germania nei confronti degli immigrati. La cancelliera Angela Merkel ha intenzione di far fronte all'ondata di profughi inasprendo le politiche per i richiedenti asilo e annunciando rimpatri per gli afghani e verifiche sui siriani che hanno già ottenuto il permesso di risiedere sul suolo tedesco.



Alla conferenza di Coblenza, i ministri dell'interno dei Laender si sono accordati sulle misure di espatrio per i rifugiati afghani, che verranno trasferiti in aree considerate sicure.