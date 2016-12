Berlino alle urne per le regionali: Merkel teme una nuova sconfitta, occhi puntati sull'ultradestra

I sondaggi ancora una volta vincente con un 21-24% la Spd del sindaco Michael Mueller, ma in calo di circa sei punti rispetto al 28,3% ottenuto nel 2011. Un tracollo analogo viene previsto per la Cdu guidata a livello nazionale dalla cancelliera: con una forchetta tra il 15 e il 19%, il partito arretrerebbe rispetto al 23,3% di cinque anni fa e arriverebbe testa a testa con i Verdi, in calo di un punto.



Ad insidiare il partito della Sinistra (Linke, al 14-15%, in aumento di tre punti) sarebbe proprio l'Alternativa per la Germania (Afd): per la formazione anti-migranti nata solo tre anni fa i sondaggi prevedono un esordio sul 13-15%. Il quadro rende quasi impossibile un bis per la grande coalizione Spd-Cdu, la formula con cui Merkel governa il paese dal 2013, e molto probabile invece un'alleanza di governo 'rosso-verde-rosso' a guida Spd, che manca fra i 16 Laender tedeschi. Quello di Berlino, con i suoi quasi 2,5 milioni di elettori, rappresenta l'ultimo test prima delle tre regionali della prossima primavera che precederanno le politiche della seconda metà di settembre 2017.