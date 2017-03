Berlino a Trump: "Non abbiamo nessun debito con la Nato"

La Germania non ha nessun debito con la Nato. Risponde così a Donald Trump il ministro della Difesa tedesco Ursula von der Leyen dopo che il presidente Usa ha dichiarato su Twitter che Berlino "deve un mucchio di denaro alla Nato e ci deve pagare per la potente, ma costosa, difesa che le garantiamo". "Non esiste un conto in cui siano registrati debiti in seno all'Alleanza atlantica", replica il ministro tedesco.