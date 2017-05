18 maggio 2017 15:57 Berlino, 19enne uccisa nel parco: terzo caso in sette giorni Domenica era stato trovato agonizzante un ragazzo italiano, Stefan Unterweger, poi morto in ospedale. Non si esclude il serial killer

C'è un serial killer per i parchi di Berlino? E' un'ipotesi non così campata in aria, dopo l'ultimo omicidio: una 19enne è stata uccisa nella notte in un giardino pubblico della capitale tedesca. Come riportato dalla Bild, il cadavere della ragazza è stato rinvenuto alle 3:30 in un'area verde del quartiere di Reinickendorf, nord della città. Un sospetto è stato fermato dalla polizia. Data la natura delle ferite alla testa, gli inquirenti non hanno dubbi che si sia trattato di un omicidio, ma la causa esatta della morte sarà chiarita solo dall'autopsia. E' il terzo delitto a Berlino in pochi giorni e la lunga scia di sangue potrebbe addirittura partire dal 2013. Domenica era stato ferito a morte un italiano.

Tre delitti in sette giorniDomenica un ragazzo italiano, Stefan Unterweger, era stato ritrovato ferito a morte in un parco del quartiere Friedrichshain: il 34enne è deceduto in ospedale. Nessuna traccia dell'omicida. Mercoledì un uomo di 43 anni, Ali O. è stato colpito a morte con una mazza da baseball su un marciapiede a Berlin-Neukölln alle 8 del mattino. Gli aggressori sono fuggiti.

L'ultimo fatto di sangueLe generalità della 19enne trovata morta nel parco non sono state rese note. Secondo le testimonianze raccolte dalla Bild, alcuni abitanti hanno udito grida e diverbi nella notte, ai quali non hanno prestato attenzione, poiché nella zona vi è molta movida.