Bengasi, esplode mina: strage bimbi

Strage in una scuola a Bengasi, in Libia. Cinque bambini sono morti per l'esplosione di una mina nel distretto di Benina, mentre altri 6 sono rimasti gravemente feriti. L'esplosione è avvenuta mercoledì. A riportare la notizia anche il sito Libya Herald che però parla di 4 bambini uccisi e di 2 feriti.