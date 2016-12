Ben Carson correrà per la Casa Bianca E' lui il volto nuovo dei Repubblicani

17:43 - L’ex neurochirurgo afroamericano Benjamin Carson correrà alle primarie del Partito Repubblicano per la Casa Bianca: lo ha annunciato in tv mentre nelle prossime ore a Detroit, sua città natale, verrà formalizzata la candidatura. L’ex medico non si era mai candidato prima d’ora per un incarico pubblico ed è noto per le sue posizioni conservatrici.

Negli ultimi mesi Carson si è distinto per la dura opposizione a Barack Obama, definito “psicopatico”. Le sue critiche più aspre sono state riservate alla riforma sanitaria dell’attuale presidente, con l’Obamacare paragonato alla “schiavitù”. Controverse anche le posizioni sull’omosessualità, ritenuta “una scelta”, in quanto “la gente entra in prigione eterosessuale e ne esce gay”.



Nato nel 1951, Carson è diventato direttore di Neurochirurgia Pediatrica al Johns Hopkins Hospital di Baltimora a soli 33 anni e ha mantenuto l’incarico fino al 2013. Il suo nome è entrato nella storia della medicina nel 1987, quando con un intervento durato 22 ore ha separato una coppia di gemelli siamesi uniti nella parte posteriore della testa. Nel 2002 gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata.



Carson ha scritto tre libri che hanno avuto un enorme successo in America e sono stati tradotti in diverse lingue; nel 2009, inoltre, è uscito un film dedicato alla sua vita, Gifted Hands ("Il dono"): il ruolo del protagonista è stato interpretato dal Premio Oscar Cuba Gooding Jr.



In attesa dell’ufficializzazione della scontata candidatura di Jeb Bush, dunque, è lui il volto nuovo del Partito Repubblicano per le presidenziali 2016.