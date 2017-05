Belgrado, "Vucic troppo autoritario", corteo fuori dal Parlamento

Il centro storico di Novi sad

Nuova manifestazione contro la "dittatura" del premier serbo e presidente eletto Aleksandar Vucic a Belgrado. Alcune decine di persone, in gran parte giovani e studenti, si sono radunate davanti alla sede del Parlamento, sfilando poi in corteo per le strade del centro, e scandendo slogan contro il governo e contro Vucic, accusato di autoritarismo e controllo dei media.