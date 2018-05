Belgio, sparatoria a Liegi: uccise due poliziotte e un passante | "Il killer ha gridato Allah Akbar"

Il procuratore di Liegi, Philippe Dulieu, ha confermato che l'assalitore ha aggredito alle spalle due poliziotte prima con un coltello, poi si è impossessato delle loro armi da fuoco e le ha uccise. Altri poliziotti sono stati feriti in un secondo momento e un passante in auto, un 22enne seduto dal lato passeggero, è stato ucciso dopo che l'uomo ha preso per un breve periodo un ostaggio. Il killer è stato a sua volta ucciso dalla polizia. L'autore della sparatoria sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto lunedì. Ed è in seguito a un controllo dei documenti che la situazione sarebbe precipitata.



Dopo aver ucciso le agenti, l'uomo si è poi diretto verso la scuola vicina, Leonie de Waha, entrando nel perimetro e prendendo in ostaggio una donna delle pulizie che lavora lì e che si trovava all'ingresso dell'edificio.



Il killer armato è stato quindi neutralizzato dalla polizia e due agenti sarebbero rimasti feriti durante l'intervento. La donna, invece, ne è uscita incolume. L'uomo avrebbe urlato "Allah è grande". Ma non ci sono tuttavia conferme ufficiali della circostanza.



Media: killer era schedato per radicalizzazione - Il killer di Liegi era schedato dalla sicurezza di stato dal 2017 in quanto sospettato di radicalizzazione. E' quanto riferisce la tv belga Rtbf citando fonti proprie. Herman, originario di Rochefort, secondo quanto precisato dalla Procura, aveva un permesso di uscita dalla prigione di qualche ora per un appuntamento per il suo reinserimento, ma non è mai rientrato. Il domicilio della madre a Rochefort, riporta Rtbf, è stato perquisito.