Belgio, sciopero degli addetti carcerari: mobilitati 180 militari

Uno sciopero degli addetti carcerari in Belgio sta creando gravi disagi ai detenuti e il governo di Bruxelles, per sopperire alle necessità, ha mobilitato 180 militari, che andranno a dare una mano nelle prigioni di Lantin, Saint-Gilles e Forest. Lo si apprende dal sito di Le Soir, secondo cui a molti detenuti la protesta degli addetti nega diritti fondamentali, come i tre pasti caldi al giorno, le docce e le visite dei familiari.