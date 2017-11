Belgio, Puigdemont sarà arrestato prima di designare un giudice

La Procura del Belgio ordinerà l'arresto dell 'ex presidente catalano Carles Puigdemont e dei suoi ex consiglieri prima di designare un giudice che decida sul mandato di arresto europeo emesso dalla giustizia spagnola. Lo hanno riferito fonti del ministero per gli Affari pubblici belga, precisando che gli arresti avverranno "nelle prossime ore". Gli ex membri del "Govern" si trovano in Belgio dopo aver lasciato la Catalogna commissariata da Madrid.tgcom2

"Per designare un giudice, le persone ricercate devono essere private della libertà", ha spiegato il portavoce della Procura di Bruxelles Gilles Dejemeppe a Europa Press. La Procura federale ha trasferito i mandati europei a quella di Bruxelles sabaro notte perché "è molto probabile" che le persone ricercate si trovino a Bruxelles.

"Dal momento in cui saranno arrestate potranno comparire davanti a un giudice", ha aggiunto la Procura ricordando di essere in contatto con i legali di Puigdemont, di Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig e Meritxell Serret.



Una volta che gli arrestati verranno portati davanti al giudice, quest'ultimo avrà 24 ore per decidere se procedere o meno con il mandato di arresto europeo. Se il giudice deciderà di procedere allora il caso "passerà al Tribunale di prima istanza, che dovrà decidere entro 15 giorni" sull'esecutività del mandato.



Le decisioni sono sottoposte ad appello, dalle parti in causa e anche in questo caso sono previsti 15 giorni per una decisione del giudice. In teoria, anche dopo l'arresto il procedimento potrebbe durare da 60 a 90 giorni, come aveva spiegato l'autorità belga.