Belgio, Puidgemont si consegna alla polizia: interrogato con i 4 ex ministri

Carles Puigdemont e i quattro ministri del governo catalano deposto si sono consegnati alla polizia federale belga, sono stati presi in custodia ma "il giudice si è rifiutato di eseguire il mandato di arresto europeo", come fa sapere Gilles Dejemepp, portavoce dalla Procura di Bruxelles. Ora la parola passa al giudice istruttore che, dopo averli inerrogati, entro 24 ore si pronuncerà dicendo se i cinque dovranno essere incarcerati.

Alla presenza dei loro avvocati è stato notificato a Puigdemont e ai suoi ministri il mandato d'arresto e "in ottemperanza con le procedure belghe l'ufficio del procuratore continuerà a indagare sui capi di imputazione". I cinque sono stati poi rilasciati su cauzione.



"Prima di designare un giudice, le persone ricercate devono essere private della libertà", ha spiegato sempre Dejemeppe a Europa Press. La Procura federale ha trasferito i mandati europei a quella di Bruxelles sabato notte.



Puigdemont e i suoi sono ora interrogati individualmente davanti ai loro avvocati. Il giudice ha poi 24 ore di tempo per prendere una decisione. Diverse le opzioni: prima di tutto, può decidere se emettere un mandato d'arresto. Nel caso in cui lo emetta, può disporre la detenzione o la liberazione su cauzione.