Belgio, Procura: altri tre arresti

La Procura di Bruxelles ha confermato altri tre arresti per terrorismo. Si tratta di Yassine A., Mohamed B. e Aboubaker O. Una quarta persona è stata rilasciata dopo essere stata interrogata. Per i tre, incriminati per "partecipazione ad attività terroristica", non è però ancora stata reso noto nessun legame con gli attentati di martedì nella Capitale belga.