Belgio,preso pluristupratore killer

18:39 - La polizia belga ha arrestato un ragazzo di 26 anni per il sequestro, lo stupro e l'assassinio di Béatrice Berlaimont, la quattordicenne ritrovata morta in un bosco vicino scuola dieci giorni fa. Jèrèmy Pierson, già noto alla polizia per furti e aggressioni e uscito dal carcere qualche mese fa, è stato accusato anche per lo stupro compiuto il 4 dicembre di una ragazza di 23 anni di Arlon, aggredita mentre sostava in macchina per parlare al cellulare.