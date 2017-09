Belgio, politico belga negazionista condannato a visitare i lager per 5 anni

Dovrà obbligatoriamente visitare i campi di concentramento per cinque anni. Poi fare un resoconto, mandarlo ai giudici e pubblicarlo su Facebook. È la particolare sentenza del Tribunale d’appello di Bruxelles. Il protagonista è Laurent Louis, ex deputato al parlamento federale belga, condannato per negazionismo in primo grado a sei mesi di carcere. Il politico aveva minimizzato la Shoah sui social, mettendo in dubbio l’esistenza delle camere a gas. “Finalmente qualcuno riconosce il mio talento di scrittore", ha ironizzato Louis.