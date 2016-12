Belgio,perquisizioni: trovata bomba

Nel corso delle perquisizioni nel quartiere di Schaerbeek sono stati trovati un ordigno esplosivo con chiodi, prodotti chimici e una bandiera dell'Isis. Lo ha annunciato la procura belga, la quale ha aperto un'inchiesta sugli attentati compiuti a Bruxelles. "Controlli e perquisizioni sono in corso in tutto il Paese", aveva dichiarato in precedenza il procuratore federale Frederic van Leeuw.