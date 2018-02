Belgio, paura a Forest: uomo armato in un edificio

Paura in Belgio, dove sembra che ci sia un uomo armato in un edificio a Forest, nella regione di Bruxelles. La polizia è intervenuta con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi e nella zona sono arrivati anche i cecchini. Un elicottero sorvola l'area e gli abitanti sono stati invitati a non uscire di casa. "Si tratta presumibilmente di una disputa privata e l'episodio non ha niente a che fare con il terrorismo", ha detto il sindaco Marc-Jean Ghyssels.