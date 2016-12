Belgio, nuovo assalto a Molenbeek

Due forti esplosioni sono state avvertite nell'area della rue des Quatre-vents, a Molenbeek. Si tratta probabilmente dell'assalto finale operato dalle forze speciali belghe per catturare i complici di Salah Abdeslam ancora asserragliati nel quartiere di Bruxelles. Il ricercato numero uno per gli attentati di Parigi è già stato arrestato insieme a un'altra persona, la cui identità non è ancora stata resa nota.