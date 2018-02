Belgio, lunedì si apre a Bruxelles processo a Salah Abdeslam

Salah Abdeslam, unico sopravvissuto dei commando jihadisti responsabili delle stragi di Parigi del novembre 2015, comparirà lunedì in tribunale a Bruxelles per un reato commesso durante la latitanza in Belgio. Il processo, inizialmente fissato per lo scorso dicembre e poi rinviato su richiesta dei legali della difesa, chiarirà fino a che punto Abdeslam intenda collaborare con la giustizia.