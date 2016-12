Belgio, italo-tedesca tra dispersi

Una tedesca di origini italiane, Jennifer Scintu, risulta tra i dispersi dopo l'attentato all'aeroporto di Bruxelles. "Teniamo il peggio, ma non abbiamo perso la speranza di una buona notizia", dice una parente di Ales, paese dell'Oristanese, in Sardegna, di cui sono originari i nonni della Scintu. La giovane donna di 29 anni, mercoledì al momento dell' esplosione era al check in di un volo per New York assieme al marito Alex Waetzmann.